Caz socant - Cura de slabire: un adolescent a slabit 50 kg. E la un pas de moarte. Ce spun nutritionistii?

Un adolescent din judetul Botosani a fost adus la Iasi in stare grava dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in urma unei drastice cure de slabire. Acesta a ajuns la spital cu probleme de echilibru, lipsit de putere, iar medicii au observat ca ar fi vorba si de alte afectiuni, inclusiv la nivelul inimii.Conform Monitorul de Botosani, adolescentul a luat decizia de a slabi dupa ce in urma cu un an cantarea aproape 100 de kilograme. In demersul sau a folosit inclusiv suplimente alimentare ... citeste toata stirea