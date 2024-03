Caz socant la Iasi: Un individ a intrerupt electricitatea si a navalit cu un cutit in casa unei tinere, incercand sa o violeze

Caz socant in comuna ieseana Miroslava. In creierii noptii, fata a de 19 ani a sesizat ca locuinta nu mai este alimentata cu electricitate, astfel ca a iesit afara sa vada ce se intampla. In acel moment, individul care a oprit curentul electric a patruns in locuinta ei.Agresorul, identificat ca fiind Florin Marian I., era inarmat cu un cutit si a amenintat-o, incercand sa o violeze. Tanara a reusit sa scape din mainile lui, strigand dupa ajutor, iar atacatorul a fugit.Procurorul Stefan ... citește toată știrea