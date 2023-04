Unul dintre sefii de la Politia Locala este acuzat ca a violat in trei randuri o fetita de 11 ani. Scenele abominabile s-ar fi intamplat chiar in timpul orelor de echitatie pe care seful serviciului Politiei Calare le oferea in timpul liber. Acum barbatul este in fata judecatorilor de la Judecatoria Iasi, cu propunere de arestare preventiva.Seful serviciului Politiei Calare din cadrul Politiei Locale a fost retinut de procurori in urma unei plangeri depuse pentru viol de reprezentantul legal ... citeste toata stirea