Caz medical rar descoperit de medicii de la Maternitatea Cuza Voda din Iasi. O tanara a ajuns la unitatea medicala cu dureri abdominale groaznice si sangerari, iar in urma mai multor analize, doctorii au depistat ca femeia avea o sarcina extrauterina extrem de avansata, mai exact 13 saptamani. Mai mult, cazul femeii este unic in tara. De regula, sarcinile extrauterine nu depasesc 8 saptamani.Viata tinerei in varsta de 34 de ani a fost in mare pericol. Femeia a cerut ajutorul medicilor de la ... citeste toata stirea