Cazul Ana Postolachi: Inspectoratul de Politie a demarat o investigatie in cazul unui fals medic

Inspectoratul Judetean de Politie Iasi a intrat in actiune dupa dezvaluirile facute de HotNews.roprivind activitatile dubioase ale unei persoane care si-a pretins identitatea ca medic, sub numele de Ana "Anisoara" Postolachi. In urma investigatiei jurnalistice, au iesit la iveala cel putin cinci familii care au cazut prada schemei de inselaciune orchestrata de aceasta individa.Ana Postolachi, autointitulata "medic chirurg rezident, artista si activista", a manipulat si a inselat mai multe ... citește toată știrea