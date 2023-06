Apar informatii socante din ancheta avocatului din Iasi care si-ar fi omorat concubina insarcinata. Tanara, si ea avocat, ar fi fost inconstienta in momentul in care a cazut de la balcon. Asta se arata intr-un raport obtinut de avocati si, prin urmare, sinuciderea nu mai reprezinta o ipoteza pentru anchetatori. De altfel, solicitarea de a anula aceste probe medico-legale ale presupusului criminal a fost respinsa de instanta.Este rasturnare de situatie in cazul mortii Monicai Cioata de la Iasi. ... citeste toata stirea