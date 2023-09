Doi ieseni au trebuit sa renunte la locurile de munca pentru a-si ingriji mama, grav ranita intr-un accident. Sprijinul asigurat de stat, prin Casa de Asigurari de Sanatate celor imobilizati la pat, este limitat in timp si ca servicii oferite. Compensatia financiara obtinuta de cei doi ieseni in instanta nu rezolva problema de fond.Accidentul caruia i-a cazut victima M.D. s-a petrecut in august 2021, cand femeia mergea spre Gura Humorului cu fratii, copiii si nepotii, impartiti in doua masini. ... citeste toata stirea