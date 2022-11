Cazul Solovastru: Cat este prejudiciul? DSP si CJAS fac anchete proprii la Sectia de Dermatologie

Primele concluzii in cazul medicului Solovastru de la Spitalul "Sf. Spiridon": "sectia respectiva a inregistrat cheltuieli mai mari decat venituri".Anchetele in cazul medicului iesean Laura Gheuca-Solovastru, care si-a tinut internat tatal aproape non-stop in spital in ultimii ani, continua in aceasta perioada. In urma investigatiei "Ziarului de Iasi", atat Directia de Sanatate Publica Iasi (DSP) cat si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) au demarat propriile anchete, urmand ... citeste toata stirea