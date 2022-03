Cazul unei femei bolnave de SIDA care a reusit sa ramana insarcinata si sa duca o viata normala

Femeia sufera de SIDA, aflandu-se intr-un stadiu avansat, medicii descoperind infectia in urma cu 20 de ani, fiind diagnosticata tardiv. O femeie din judetul Suceava, pacienta a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi de peste doua decenii, a reusit sa devina mama si sa duca in continuare o viata normala, in ciuda faptului ca a fost diagnosticata cu virusul HIV."Pacienta se aflata intr-un stadiu avansat al bolii, la care diagnosticul de boala SIDA, stadiul C2, a fost tardiv stabilit. Anul ... citeste toata stirea