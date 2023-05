O comuna ieseana a reusit "performanta" de a contracta construirea unui metru de gard cu aproape 2.000 de euro. Cifra le-a sarit in ochi inspectorilor Curtii de Conturi cand au verificat contractul de aductiune a apei in doua sate ale comunei Scheia. Pana la urma, gardul a fost construit la un pret decent, dar controlul s-a soldat cu un lung sir de nereguli. Raportul a fost contestat in instanta, dar fara succes.Controlul de anul trecut a vizat executia bugetara a comunei in perioada ... citeste toata stirea