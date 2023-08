Asta e o intrebare inevitabila atunci cand esti in strainatate si tradezi prin comportament sau limba vorbita ca esti din alta tara. Mai devreme sau mai tarziu cineva te va intreba de unde esti. Ei, si de aici incepe povestea... Sunt o sumedenie de expresii pe fata celui care te intreaba, expresii care nu pot fi traduse in cuvinte, dar care lasa sa se vada un anumit sentiment simtit involuntar de catre persoana respectiva. In general, doua categorii de persoane te vor intreba despre tara ta de ... citeste toata stirea