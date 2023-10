Toata lumea a trecut macar o data pe langa Gara Internationala Iasi, insa cati stiu ce se petrece acum in locul care in urma cu 30 de ani reprezenta un punct important de trecere? Cladirea impunatoare a ramas un simbol al perioadei in care circulau trenuri pe rute internationale. Dincolo de aceasta nu se mai intampla nimic.Un loc emblematic al Iasului, Gara Internationala din Nicolina a fost construita intre anii 1952-1954 pentru a deservi traficul international de persoane si marfuri. Aici ... citeste toata stirea