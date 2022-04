Ce ajutoare primesc ucrainenii stabiliti in Romania (P)

De la primul atac al trupelor lui Vladimir Putin asupra Ucrainei, in 24 februarie, Uniunea Europeana a luat masuri concrete pentru a sprijini atat cetatenii ucraineni, cat si tarile care le ofera protectie celor fugiti din calea razboiului.La inceputul acestei luni, Uniunea Europeana a deblocat fonduri in valoare de peste 20 de miliarde euro in acest scop. Statele membre au astfel posibilitatea sa redirectioneze resurse din fondurile de coeziune si din Fondul de Ajutor European destinat ... citeste toata stirea