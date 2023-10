Aducem in atentie, din nou, edililor daca nu ar fi vremea sa se gandeasca la un alt cadru pentru Zilele Iasului. Zile ale unui oras cu o cu totul altfel de istorie decat cea religioasa, cea legata de un important pelerinaj, zile ale unui oras care inca respira cultura.O plimbare prin oras in ultimele zile ale Sarbatorilor Iasului, fie in zona Garii, fie chiar mai spre Centru, a oferit adesea trecatorilor un spectacol cel putin deplorabil: femei, copii, tot felul de sarmani dormind ziua pe ... citeste toata stirea