Ce au in comun cele mai groaznice accidente din Iasi in ultimii 5 ani? Cumplit: cei mai multi morti, nevinovati

In lipsa unor autostrazi care sa preia traficul urias din judetul Iasi, numerosi oameni mor pe sosele in fiecare an. In ultimii cinci ani de zile, in Iasi au avut loc accidente grave in care au murit zeci de oameni.Ziarul de Iasi a facut o retrospectiva a celor mai infioratoare accidente care au avut loc pe soselele din judetul Iasi in ultimii cinci ani. Lectur acestor tragedii puse laolalta scoate insa la iveala doua realitati ingrozitoare de pe soselele Iasului. Pe de o parte, toate s-au ... citește toată știrea