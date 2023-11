Sefa serviciului teritorial al DNA este unul dintre cei mai instariti magistrati ieseni. Cristina Chiriac detine aproape 20 de terenuri si cladiri, in majoritate insa, doar partial. Economiile acesteia depasesc o jumatate de milion de lei, dar procurorul are si datorii pe masura. Datorii pe care le-ar putea achita de altfel doar cu veniturile pe un an ale familiei.In ultima sa declaratie de avere, Cristina Chiriac a mentionat 14 loturi de teren. Unul singur se afla situat in Iasi, avand o ... citeste toata stirea