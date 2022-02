Ce beneficii aduce acreditarea Erasmus: bani pentru formarea profesorilor

Scoala Gimnaziala "Ion Simionescu" din Iasi va primi peste 230.000 euro in urmatorii 5 ani pentru formarea cadrelor didactice. Practic, incepand din acest an, 25 de profesori vor participa in fiecare an pana in 2027 la cursuri de formare in strainatate, activitati menite sa imbunatateasca expertiza profesorilor cu privire la integrarea competentelor TIC, la utilizarea platfomelor educationale sau a diferitelor software-uri in activitatea didactica si in activitatea scolii. De asemenea, se vor ... citeste toata stirea