Ce cosmar! Liberalii fac praf tot ce ating. Au manjit pana si proiectul terminalului T4 de la Aeroportul Iasi (P)

Liderul social-democratilor ieseni Maricel Popa a declarat ca este siderat de modul in care sefii Aeroportului International si ai Consiliului Judetean Iasi au inteles sa gestioneze proiectul de peste 70 milioane de euro pentru construirea terminalului T4.Presa ieseana a semnalat astazi aspecte si nereguli grave in organizarea licitatiei si implementarea investitiei, in urma schimbarii solutiei tehnice care va genera serioase corectii financiare sau chiar imposibilitatea decontarii fondurilor ... citeste toata stirea