Ce cred studentii despre o angajare la SRI? "M-am gandit foarte mult sa o apuc pe acest drum, insa frica m-a intors"

Exista numeroase perceptii despre serviciile secrete romane. Ele variaza de la a le cataloga drept "ceva rau" la ,,ceva misterios".Perceptiile cele mai pregnante se rezuma la cel putin doua. Daca in prima dintre ele, fiind vizati in mod special cei mai in varsta, putem vorbi despre acele temeri referitoare la scopurile muncii ofiterilor de informatii si la presupusa lor misiune de a-si spiona propriii cetateni sau de a influenta viata politico-economica a tarii, in ceea ce o priveste pe a ... citește toată știrea