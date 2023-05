PROGRAM 19 mai 202314.00, Piata UniriiVernisaj Manifest of NowCurator: Marlene Herberth/KraftMadeProducator: Elena Viziteu IonescuArtist: Cristian RusuA Walk in the Park (O Plimbare in Parc), lucrarea realizata de artistul vizual si scenograful Cristian Rusu, lector dr. la Facultatea de Teatru si Film a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, pune lupa pe ruinele vietii cotidiene, provocate inclusiv de evenimente teribile precum cutremure si razboaie.15.00, Palatul ... citeste toata stirea