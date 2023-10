A intrat in vigoare o noua lege care reglementeaza felul in care vor fi colectate medicamentele expirate de la populatie. Pana in prezent, farmaciile erau obligate sa preia medicamentele de la populatie pentru a le elimina odata cu propriile deseuri, in conditii fara risc de contaminare pentru mediul inconjurator. Acum, cu noua lege care a fost aprobata la final de septembrie si trimisa la promulgare, oamenii care au acasa medicamente expirate trebuie sa le duca la cel mai apropiata spital ... citeste toata stirea