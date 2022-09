Ce fel de ciuperci gasiti in pietele iesene. Hribii se vand la 20 de lei kilogramul

Padurile din Neamt sunt pline de culegatori in luna septembrie, iar pietele din Iasi comercializeaza cantitati mari de ciuperci din aceasta zona. In aceasta perioada, atat in Piata Nicolina, cat si in Piata Alexandru Cel Bun, hribii sunt cei care apar la tarabele vanzatorilor.Pentru ca este sezonul in care oamenii fac diferite conserve pentru anotimpul rece, iesenii cumpara hribi din pietele din Iasi pentru a prepara zacusca, si nu numai. In piata din Nicolina o singura doamna vinde hribi cu ... citeste toata stirea