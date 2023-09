Cele mai cosmopolite comune din Iasi sunt Miroslava, Valea Lupului si Ciurea. Potrivit datelor de la Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2021, din 20 cele mai frecvent vorbite limbi in Romania (ca limba materna), in afara de limba romana, in Miroslava se vorbeau cel putin opt, in Valea Lupului sapte, iar in Ciurea cel putin sase.Mai multe decat in Municipiul Pascani (unde au fost localnici care au declarat 5 alte limbi materne decat romana) si orasele Harlau (2), Targu Frumos (3) sau ... citeste toata stirea