Ce mai respiram pe strazile Iasului: praf si iarasi praf

Raportul preliminar pe 2021 al Agentiei de Protectie a Mediului noteaza ca nu au existat depasiri ale limitelor admise in cazul altor indicatori de poluare.Cea mai poluata zona din Iasi, dintre cele sase monitorizate de statiile de masurare a calitatii aerului, ramane Bosia-Ungheni. Potrivit raportului pe anul trecut prezentat ieri de cei de la Agentia de Protectie a Mediului in Colegiul Prefectural, aici au fost 80 de depasiri ale concentratiei de praf in aer - respectiv ale acelor particule ... citeste toata stirea