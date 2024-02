Ce meserii noi vor aparea peste 5 ani? Dar peste 15? Care dispar? Tehnologia si robotii schimba complet piata muncii. Studiu consultat de ZdI

Se contureaza deja noile meserii care vor fi la mare cautare pe piata muncii in urmatorii ani, iar tehnologia joaca, evident, un rol important in definirea acestor noi ocupatii, dupa cum reiese dintr-un raport al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS). La nivelul intregii economii, in perspectiva 2030-2040 se anticipeaza cresterea cererii pentru specialisti in domeniile tehnologice, IoT, robotica, inteligenta artificiala si IT&C, dar si ... citește toată știrea