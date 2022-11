Ce pedeapsa a primit preotul cu alcoolemie de 3,9 la mie, care a adormit, in masina, in mijlocul drumului

Un preot a oprit masina la semafor, in asteptarea culorii verzi. A ramas insa pe loc si dupa ce traficul ar fi trebuit sa se reia, blocand o coloana intreaga de masini in spatele sau. Nu i se facuse rau, era pur si simplu aproape de coma alcoolica si adormise.Incidentul s-a petrecut in octombrie anul trecut, la podul peste Siret de la Mircesti. La data respectiva, se aflau in executie lucrari de reabilitare a acestuia, traficul fiind restrictionat la o singura banda, fiind instalat si un ... citeste toata stirea