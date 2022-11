Ce proiecte are Simona Modreanu, noul director al Editurii Junimea

Editura Junimea din Iasi are un nou director. Este vorba despre Simona Mihaela Modreanu, care a obtinut nota 10 in urma concursului de proiecte de management. Aceasta are in plan atat extinderea in plan international a Editurii Junimea, cat si continuitatea prin literatura si critica literara romana.Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director al Editurii Junimea Iasi a avut loc in luna noiembrie. A constat in doua probe: proba de dosar si proba de ... citeste toata stirea