Ce recomanda Raed Arafat, seful DSU, in cazul producerii unui cutremur major

Seful DSU, Raed Arafat, a precizat ca, in caz de cutremur, este foarte important ca oamenii sa nu se panicheze si sa nu urmareasca teoriile de pe retelele de socializare.Prezent sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, le-a transmis romanilor sa se informeze pe pe site-ul fiipregatit.ro despre ce au de facut in cazul unui cutremur."In primul rand, sa intre pe fiipregatit.ro, sa vada ce recomandam inainte, in timp si ... citeste toata stirea