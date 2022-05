Ce reprezinta sculpura ucraineana din Piata Unirii: "O amuleta de protectie a Iasului"

Lucrarea unui artist ucrainean compusa din 16 baraje anti-tanc folosite de militarii din Ucraina ca sistem de aparare in razboiul cu Rusia este expusa, timp de zece zile, in Piata Unirii din Iasi.The Movable Circle (Cercul Miscator - n.r.), instalatie-manifest semnata de artistul Nikita Kadan, realizata in Kiev in luna martie, este expusa in centrul Iasului, in perioada 20-30 mai, in cadrul unui eveniment dedicat industriilor creative romanesti.Instalatia este compusa din 16 baraje ... citeste toata stirea