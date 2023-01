Ce sanse sunt sa ninga la Iasi in acest weekend? Explicatiile meteorologilor

Conf. dr. Lucian Sfica a explicat pe pagina de Facebook Meteo Moldova ce se intampla cu vremea in Moldova. Daca va ninge sau nu dupa ce nucleul ciclonului mediteranean ajunge la noi, cititi postarea lui:O luna care a excelat in abaterile pozitive de temperatura se incheie totusi in conditii de iarna bine asezata in regiunea noastra. Mai mereu atunci cand in timpul iernii o dorsala anticiclonala ce leaga anticiclonul azoric de cel continental aduce aer rece in bazinul mediteranean ceea ce in ... citeste toata stirea