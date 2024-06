Ce se poarta in 2024? Sustenabilitatea este la moda

Cinci ani, de atata fost nevoie pentru ca o idee sa fie imbratisata de publicul din Iasi in totalitate, ca apoi sa ajunga in toata Moldova. Este vorba despre "Ia Si Cufarul cu Haine", uneveniment care a adus in atentie conceptul de #resale,ce reduce supraproductia din industria modei si ajuta la mentinerea curateniei planetei."Cese poarta in 2024? Sustenabilitatea este la moda. Durabilitatea articolelor de imbracaminte si respectul pentru mediul inconjurator sunt in centrul atentiei. Ia Si ... citește toată știrea