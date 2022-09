Ce spun directorii colegiilor iesene despre eliminarea mediei claselor V-VIII la admiterea la liceu

In mai putin de o saptamana incepe noul an scolar, iar pentru elevii claselor a VIII-a, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca media claselor V-VIII va fi eliminata din calculul mediei de admitere la liceu in anul 2023. Pana acum media anilor de gimnaziu reprezenta 20% din nota finala de admitere.Mesajul ministrului a fost: "In acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminata media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolventilor se ... citeste toata stirea