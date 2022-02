Ce spun istoricii ieseni despre declaratiile lui Putin referitoare la motivele invaziei

In mesajul difuzat la primele ore ale diminetii zilei de ieri, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat mai multe teze istorice pentru a-si justifica interventia armata masiva in Ucraina. Acesta a precizat ca Ucraina nici nu exista ca stat, ca ea a fost infiintata de URSS si a lasat de inteles ca la fel de usor are dreptul sa o desfiinteze Rusia astazi. Mai mult decat atat, insa, acesta a vizat Romania in discursul sau. Putin spune ca Ucraina a fost formata luand teritorii ale Romaniei, ... citeste toata stirea