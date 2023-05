O judecatoare din Iasi care asculta muzica cu volumul la maximul in toiul noptii a fost internata la Institutul Socola, dupa ce a tipat la agentii de politie care au intervenit, chemati de vecinii scandalizati la ore dupa miezul noptii. Magistratul activeaza la Judecatoria Iasi, iar in timpul in care a fost internata la Institutul de Psihiatrie Socola acesta ar fi fost tratata cu calmante. Incidentul a avut loc pe data de 9 mai, la ora 2 dimineata.Judecatoarea Mariana Obreja asculta muzica cu ... citeste toata stirea