Ce spune Costel Alexe, presedintele CJ Iasi, despre incidentul de la Spitalul de copii "Sfanta Maria"

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a cerut explicatii constructorului care se ocupa de reabilitarea spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, dupa incidentul de vineri dimineata in care au fost semnalate degajari mari de fum in cladire.Potrivit lui Alexe, exista indicii ca situatia ar fi fost provocata in zona in care se efectuau lucrari."Am fost permanent in legatura cu managerul spitalului care ne-a asigurat ca nu a existat o situatie de pericol pentru pacienti si