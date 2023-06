Iuliana Adina Ghervase, femeia care a omorat patru muncitori si a ranit grav alti trei, in cumplitul accident produs la Iasi in iunie 2022, este deranjata ca este numita de presa locala "vaduva neagra" si "criminala cu sange rece".Soferita se teme ca judecatorul desemnat sa ia o decizie in dosarul ei va fi influentat de zecile de articole de presa si va lua o decizie impartiala in ceea ce o priveste.Mai mult, femeia, trimisa in judecata pentru omor calificat si tentativa la omorul calificat, ... citeste toata stirea