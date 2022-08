Ce te faci daca da peste tine? Tanar prins la volan baut, fara permis, fara asigurare si fara ITP

Un tanar de 18 ani s-a izbit violent cu masina de un podet, la Comarna, iar politistii veniti la fata locului au constatat ca acesta nu are permis si, in plus, este si baut.De asemenea, acesta nu avea nici asigurare auto si nici inspectia tehnica. "Politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Raducaneni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul ... citeste toata stirea