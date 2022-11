Ce te faci daca produsele comandate online nu-ti sunt livrate sau vin cu defectiuni. Ce spune Protectia Consumatorului

In ultimii ani romanii au apelat tot mai des la comenzile online. Pe toata perioada anului clientii prefera sa-si cumpere produsele preferate din magazinele online in loc sa mearga in cele fizice. Finalul anului aduce cele mai multe plasari de comenzi online, fie ca este vorba de Black Friday sau de toata luna decembrie, luna cadourilor. Pentru comerciantii online inseamna o perioada aglomerata din an, ceea ce duce la multe probleme. Cu toate ca majoritatea cumparatorilor iau masuri de ... citeste toata stirea