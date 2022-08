Ce trebuie sa iei in considerare atunci cand iti alegi tortul si un Candy Bar potrivit pentru nunta? (P)

Dupa ce ai spus minunatul "DA!" plin de emotie si dragoste, acum trebuie sa pregatesti cele necesare pentru o petrecere de neuitat. Deseori ne dorim ca evenimentul in sine sa reflecte iubirea pe care o purtam pentru persoana draga si chiar visele din copilarie in privinta zilei celei mari!Ai o tematica anume in minte? Iti doresti anumite culori ale prajiturilor pentru Candy Bar? Vei primi consultatii in cazul in care nu stii exact ce sa faci? Poti organiza o degustare sa alegi tortul? Cat de ... citeste toata stirea