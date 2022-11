Ce va oferi Primaria de Sarbatori iesenilor? Targ de Craciun, Parc de distractii, iluminat festiv complet si Revelion in strada. Iata primele detalii!

Sarbatorile de iarna vor fi marcate si in acest an de Primarie cu un Targ de Craciun, sistem de iluminat festiv si Revelion in strada. Un prim pas in acest sens va fi facut peste cateva zile, in plenul Consiliului Local (CL): evenimentele propuse vor fi supuse aprobarii consilierilor locali.In primul rand, conform proiectului de hotarare, o prima manifestare din ultima luna a anului va fi dedicata Zilei Nationale a Romaniei: pe 1 Decembrie, in Piata Palatului Culturii, vor avea loc un program ... citeste toata stirea