Ce variante are primarul Chirica dupa plecarea vicelui ex-USR Baciu?

Aceasta plecare este previzibila dupa ce contestatia la excluderea din partid a lui Cezar Baciu a fost respinsa in prima instanta. Si in USR, si in PSD sunt consilieri locali dispusi sa-si negocieze votul necesar unei majoritati pro-Chirica, pentru anumite avantaje.Primarul Mihai Chirica se pregateste pentru momentul in care va ramane fara unul dintre viceprimari si, implicit, fara majoritate in Consiliul Local (CL). Consilierul local Cezar Baciu (ex-USR) a devenit viceprimar in iunie 2021, ... citeste toata stirea