Ce varsta ai? Detalii despre pachetul de preventie 40+. Program gandit pentru cei care nu isi verifica starea de sanatate

Reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) reamintesc ca printre consultatiile de preventie care sunt oferite de medicii de familie se numara si cele destinate persoanelor cu varsta de peste 40 de ani, care nu se afla in evidente cu boli cronice si nici nu manifesta semne de boala.Acestia spun ca, din pacate, aceste persoane se adreseaza rar medicilor, doar in cazul in care au o problema acuta, riscand astfel sa dezvolte diferite probleme de sanatate. Cei de la CJAS au ... citeste toata stirea