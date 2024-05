Cea mai amuzanta cursa caritabila revine la Iasi

Pentru al doilea an consecutiv, Clubul Rotaract Iasi, alaturi de Clubul Rotaract Iasi Curtea Domneasca, organizeaza unul dintre cele mai interactive evenimente caritabile din Iasi - Cursa de Ratuste Rotaract. Proiectul, cu o traditie de peste 15 ani in Romania, se desfasoara concomitent in marile orase ale tarii, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, marcand Ziua Copilului intr-un mod deosebit.Astfel, pe data de 1 iunie, de la ora 13:00, pe Raul Bahlui, incepand de la Podul ... citește toată știrea