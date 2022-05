Cea mai bogata comuna din judet, venituri cat orasele Tg. Frumos, Harlau si Podu Iloaiei la un loc

Situatia veniturilor si cheltuielilor raportata de Ministerul Finantelor pentru fiecare comuna si oras din judet si din tara scoate la iveala cateva ciudatenii si schimbari de ritm.La capitolul "Venituri totale", administratia Miroslavei o urmareste strans pe cea a municipiului Pascani. Datele centralizate de Ministerul Finantelor Publice arata ca prima a inregistrat anul trecut 69 de milioane de lei, in timp ce a doua a avut 72 de milioane. In 2020, diferenta era de 12 milioane de lei. In ... citeste toata stirea