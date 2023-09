Proiectul de extindere a Iulius Mall ar putea fi aprobat in aceasta toamna de catre Consiliul Local (CL). Investitia prevede construirea celei mai inalte cladiri din Iasi: un regim cu 26 de etaje si o inaltime maxima de 120 metri.Planul urbanistic zonal (PUZ) poate fi aprobat intr-o sedinta urmatoare, posibil chiar in luna septembrie, intrucat Primaria a publicat proiectul de hotarare care va intra in plenul CL, ultimul pas procedural inainte ca PUZ-ul sa fie dezbatut de catre consilierii ... citeste toata stirea