Praline din jir, inulina de topinambur si pectina de mosmon, o briosa in forma de ghiveci de flori, chipsuri preparate cu maia salbatica, veche de 40 de ani, grisine cu leurda, urzica si matcha, paste din carne, grisine preparate cu bobite din gard viu - acestea sunt cateva dintre produsele alimentare inventate de studentii care se intrec in aceste zile in competitia Ecotrophelia, desfasurata la Universitatea de Stiintele Vietii de la Iasi. Miza concursului o reprezinta participarea in finala ... citeste toata stirea