Cea mai mare colectie digitala despre Eminescu, lansata la BCU

Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi (BCU) a lansat, in premiera, o platforma numita "Colectia digitala Eminescu", pentru a celebra 172 de ani de la nastere marelui poet roman. Proiectul este disponibil pe http://dspace.bcu-iasi.ro/ si gazduieste toata opera eminesciana, traducerile si exegeza, care nu se afla sub drepturi de copyright."Proiectul, care se inscrie in programul institutional de conservare si prezervare a mostenirii culturale si de valorificare a ... citeste toata stirea