Cea mai mare conferinta pe structura ONU din Romania, la Iasi (P)

An de an, tinerii din toata tara se reunesc in zilele tarzii de toamna la Iasi pentru a-si pune la incercare abilitatile de dezbatere in cadrul evenimentului IasiMUN, care ajunge anul acesta la cea de a XIV-a editie, desfasurandu-se in perioada 17-20 noiembrie.IasiMUN, conferinta de tip Model United Nations, este a doua din punct de vedere al vechimii in Romania, implementata cu ajutorul lui David Pi in 2009 la Colegiul National "Emil Racovita". In cadrul acesteia, elevii de liceu si ... citeste toata stirea