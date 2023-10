Cea mai mare parcare supraterana din oras, cu 1.200 de locuri, va fi construita pe bld. Poitiers, iar proiectul va fi aprobat in aceasta toamna. Investitia este privata si apartine firmei Cat Construct SRL, patronata de imobiliarul Catalin ("Tolea") Tudosa.Societatea are in derulare construirea a mai multor de blocuri cu 10 etaje, parcarea fiind destinata acestui complex. Demersurile pentru aprobarea proiectului au inceput in primavara acestui an, iar, zilele trecute, Agentia pentru Protectia ... citeste toata stirea