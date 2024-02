Cea mai moderna unitate pediatrica de primiri urgente din tara, aproape finalizata. In ce stadiu sunt lucrarile

Intreaga regiune a Moldovei va beneficia, in curand, de o unitate pediatrica de primire urgente complet renovata la Iasi. Astfel, autoritatile judetene sustin ca aceasta va fi cea mai moderna din tara si ca lucrarile se apropie de final.Este vorba despre proiectul "Extindere si dotare Unitate Functionala Regionala de Urgenta in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi", pe care Consiliul Judetean il implementeaza in aceasta perioada. Acesta a fost demarat in luna ... citește toată știrea